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ТЭК 19.09.2018 17:35

BP-Azerbaijan в октябре проведет общественные слушания отчета по ОВОС проекта «Центральный - Восточный Азери»

Компания "BP-Azerbaijan" в начале октября проведет общественные слушания отчета по оценке воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ОВОС) проекта «Центральный-Восточный Азери», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

В компании отметили, что BP-Azerbaijan подготовила проектный вариант отчета по ОВОС, который опубликован на сайте www.bp.com/caspian.

Проект «Центральный-Восточный Азери» является следующим этапом разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли. Цель проекта заключается в том, чтобы за счет бурения дополнительных скважин и установки дополнительных морских объектов добиться ежесуточной добычи на пике до 100 тыс. баррелей нефти и 350 тыс. кубофутов газа.

Проект «Центральный-Восточный Азери» предусматривает строительство на глубине моря 137 метров новой добывающей и буровой платформы с жилблоком между платформами «Центральный Азери» и «Восточный Азери», установку точек соединения трех внутри промысловых подводных трубопроводов (для транспортировки нефти, газа и закачки воды) и сопутствующей подводной инфраструктуры, а также резервного электрокабеля и телекоммуникационного кабеля от платформы «Центральный Азери» до платформы «Центральный-Восточный Азери».

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Добыча нефти на блоке началась в ноябре 1997 года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составит 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются в $43 млрд на 2017-2049гг.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРОЕКТ, ОВОС, СЛУШАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]