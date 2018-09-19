Туск видит необходимость в пересмотре ряда планов Великобритании по Brexit

Переговоры по выходу Великобритании из ЕС переходят в решающий этап, ЕС считает позитивными некоторые планы Лондона по Brexit, но видит необходимость в переработке некоторых вопросов, рассказал председатель Европейского Совета Дональд Туск в преддверии неформальной встречи глав членов ЕС в Зальцбурге.
"Переговоры по Brexit входят в решающий этап. Различные сценарии еще возможны в настоящее время. Но я хотел бы подчеркнуть, что некоторые из предложений премьер-министр Мэй в Чекерс указывают на позитивное развитие подхода Великобритании (к Brexit - ИФ), а также желание минимизировать негативный эффект Brexit", - сказал Д.Туск.
Среди признаков позитивного развития подхода Великобритании к Brexit Д.Туск указал, в частности, готовность Великобритании плотно сотрудничать в сфере безопасности и внешней политики.
"По другим вопросам, таким как ирландский вопрос или основам для экономического сотрудничества, предложения Великобритании необходимо будет переработать и дальше вести переговоры по ним", - отметил Д.Туск.
Д.Туск подчеркнул, что до Brexit остается все меньше времени, поэтому "каждый оставшийся день нам нужно использовать для переговоров".
"Я все еще хотел бы завершить их (переговоры - ИФ) этой осенью. Вот почему на завтрашней встрече 27 (стран-членов ЕС - ИФ) я предложу созвать дополнительный саммит где-то в середине ноября", - сказал Д.Туск.
В июле в пригороде Лондона Чекерс министры кабинета Т.Мэй выработали соглашение, в котором определили условия выхода страны из ЕС.
В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС, однако в последнее время политики все реже высказывают убежденность в том, что этот срок удастся соблюсти. Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.
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