Участники конкурса «День Знаний» от Nar получили призы

Оператор Nar, известный конкурсами, организованными посредством цифровых каналов, провел конкурс, посвященный 15 сентября - Дню знаний. Конкурс был высоко оценен абонентами Nar и пользователями социальных сетей. Участники конкурса, прошедшего с 15 до 17 сентября, смогли вспомнить свои школьные годы, а также выиграть интернет-бонусы и призы, отвечая на вопросы конкурса.
Более 4500 человек приняли участие в конкурсе, проведенном на сайте https://www.nar.az/mekteb-illeri.html. Все участники были награждены интернет-бонусами от Nar. Первые 20 человек, продемонстрировавшие самые высокие результаты, получили дополнительные призы от мобильного оператора.
Более подробную информацию о кампаниях, продуктах, услугах и тарифах Nar можно найти на сайте nar.az.
Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,1 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7000 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.
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