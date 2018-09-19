ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 10,8 млн манатов на строительство автодороги Идрисгышлаг-Гасымгышлаг-Хасполад-Зергава-Асперести-Чайгышлаг в Губинском районе.
Автодорога соединяет 11 населенных пунктов с населением 6 тыс. человек.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.
Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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