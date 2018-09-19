Президент Азербайджана назначил председателя правления MİDA

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении председателя правления Государственного агентства жилищного строительства (MİDA), сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению председателем правления Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана назначен Садиг Садыгов.
Б.Рустамбеков
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