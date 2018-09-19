Президент Азербайджана подписал распоряжение «О дополнительных мерах по поддержке конкурентоспособного внутреннего производства в ненефтяном секторе»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О дополнительных мерах по поддержке конкурентоспособного внутреннего производства в ненефтяном секторе», сообщает сайт главы государства.
Кабинету министров Азербайджана поручено в течение трех месяцев подготовить и представить президенту предложения и проекты нормативно-юридических актов: механизм поощрения инвестиций для производства новых конкурентоспособных продуктов «First in Azerbaijan», не производимых в стране; механизм государственной поддержки исследований внутреннего рынка для поддержки конкурентоспособного производства субъектов малого и среднего бизнеса; механизм государственной поддержки для повышения кадрового потенциала для поддержки производственной деятельности субъектов малого и среднего бизнеса; применение таможенных льгот к импорту не производимого в стране сырья, и используемого в отечественном производстве; расширение продаж продукции, производимой субъектами микро и малого бизнеса в торговых сетях; с целью поддержки прямых инвестиций в экономику страны подготовить «Правила регулирования механизмами «Инвестиции в Азербайджан».
Министерству экономики Азербайджана подготовить список конкурентоспособной продукции внутреннего производства и обеспечить поддержку продукции, производство которой является эффективной с коммерческой точки зрения.
Для выполнения этого пункта распоряжения поручено создать рабочую группу в которую войдут представители министерств налогов, транспорта, связи и высоких технологий, сельского хозяйства, энергетики, государственных комитетов таможни и статистики, Госнефтекомпании Азербайджана, Госагентства по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком и Агентства интеллектуальной собственности.
Кроме того, Центру анализа экономических реформ и коммуникаций поручено с целью повышения инвестиционной привлекательности и создания информационной платформы отражающей новые инвестиционные возможности создать интернет-портал «www.enterpriseazerbaijan.com».
Б.Рустамбеков
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