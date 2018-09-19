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Бизнес и законодательство 19.09.2018 19:02

Президент Азербайджана подписал распоряжение «О дополнительных мерах по поддержке конкурентоспособного внутреннего производства в ненефтяном секторе»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О дополнительных мерах по поддержке конкурентоспособного внутреннего производства в ненефтяном секторе», сообщает сайт главы государства.

Кабинету министров Азербайджана поручено в течение трех месяцев подготовить и представить президенту предложения и проекты нормативно-юридических актов: механизм поощрения инвестиций для производства новых конкурентоспособных продуктов «First in Azerbaijan», не производимых в стране; механизм государственной поддержки исследований внутреннего рынка для поддержки конкурентоспособного производства субъектов малого и среднего бизнеса; механизм государственной поддержки для повышения кадрового потенциала для поддержки производственной деятельности субъектов малого и среднего бизнеса; применение таможенных льгот к импорту не производимого в стране сырья, и используемого в отечественном производстве; расширение продаж продукции, производимой субъектами микро и малого бизнеса в торговых сетях; с целью поддержки прямых инвестиций в экономику страны подготовить «Правила регулирования механизмами «Инвестиции в Азербайджан».

Министерству экономики Азербайджана подготовить список конкурентоспособной продукции внутреннего производства и обеспечить поддержку продукции, производство которой является эффективной с коммерческой точки зрения.

Для выполнения этого пункта распоряжения поручено создать рабочую группу в которую войдут представители министерств налогов, транспорта, связи и высоких технологий, сельского хозяйства, энергетики, государственных комитетов таможни и статистики, Госнефтекомпании Азербайджана, Госагентства по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком и Агентства интеллектуальной собственности.

Кроме того, Центру анализа экономических реформ и коммуникаций поручено с целью повышения инвестиционной привлекательности и создания информационной платформы отражающей новые инвестиционные возможности создать интернет-портал «www.enterpriseazerbaijan.com».

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]