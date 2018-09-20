Еврокомиссия начала проверку деятельности Amazon

Европейская комиссия начала проверку в отношении американского интернет-ритейлера Amazon.com.
Как заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, регулятор проведет опрос торговых компаний о том, как Amazon использует их данные. Вопрос состоит в том, использует ли Amazon информацию продавцов, которая размещается на ее сайте, для обеспечения собственного преимущества, поскольку она конкурирует с теми же ритейлерами, пишет CNBC.
Она отметила, что расследование находится на очень ранней стадии.
"Мы не открыли официального дела. Мы пытаемся убедиться в том, что получим полную картину", - сказала комиссар ЕК.
Если Еврокомиссия признает Amazon виновной в нарушении действующего в ЕС антимонопольного законодательства, компания может быть оштрафована на величину до 10% от ее совокупного оборота.
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