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Бизнес и законодательство 20.09.2018 14:22

Еврокомиссия начала проверку деятельности Amazon

Европейская комиссия начала проверку в отношении американского интернет-ритейлера Amazon.com.

Как заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, регулятор проведет опрос торговых компаний о том, как Amazon использует их данные. Вопрос состоит в том, использует ли Amazon информацию продавцов, которая размещается на ее сайте, для обеспечения собственного преимущества, поскольку она конкурирует с теми же ритейлерами, пишет CNBC.

Она отметила, что расследование находится на очень ранней стадии.

"Мы не открыли официального дела. Мы пытаемся убедиться в том, что получим полную картину", - сказала комиссар ЕК.

Если Еврокомиссия признает Amazon виновной в нарушении действующего в ЕС антимонопольного законодательства, компания может быть оштрафована на величину до 10% от ее совокупного оборота.

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Тэги: ЕВРОПА, AMAZON, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]