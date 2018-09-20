Путин призвал избавляться от гендерных стереотипов

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости решения проблемы гендерного неравенства и ликвидации существующих стереотипов и карьерных ограничений для женщин.

"В общих интересах решить проблему гендерного неравенства, убрать многие существующие еще, к сожалению, стереотипы и карьерные ограничения", - сказал он, выступая на Втором Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге.

Он также обратил внимание на необходимость "открыть путь для получения необходимого образования для девочек, создать удобные условия для работы и ведения собственного дела, чтобы женщина чувствовала себя самостоятельной и независимой, чтобы эффективно действовали гарантии социальной и правовой защиты".

Вместе с тем президент отметил важность сохранить традиционные ценности - семьи и материнства.