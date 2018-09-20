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Социум 20.09.2018 15:40

Путин призвал избавляться от гендерных стереотипов

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости решения проблемы гендерного неравенства и ликвидации существующих стереотипов и карьерных ограничений для женщин.

"В общих интересах решить проблему гендерного неравенства, убрать многие существующие еще, к сожалению, стереотипы и карьерные ограничения", - сказал он, выступая на Втором Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге.

Он также обратил внимание на необходимость "открыть путь для получения необходимого образования для девочек, создать удобные условия для работы и ведения собственного дела, чтобы женщина чувствовала себя самостоятельной и независимой, чтобы эффективно действовали гарантии социальной и правовой защиты".

Вместе с тем президент отметил важность сохранить традиционные ценности - семьи и материнства.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЖЕНЩИНЫ, СТЕРЕОТИПЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]