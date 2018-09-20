Азербайджан запретил ввоз около 50 тонн зараженного картофеля из Ирана

Агентство по пищевой безопасности (АПБ) и Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана пресекли ввоз в страну из Ирана 49,4 тонн зараженного картофеля, сообщает пресс-служба ведомства.
«Выявленный в экспортируемом из Ирана картофеле вредитель оказался картофельной молью (Phthorimaea operculella Zell). Учитывая опасность выявленного вредителя для потребителей продукции, ввоз картофеля в Азербайджан запрещен, продукция оставлена на таможенном посту «Билесувар» для дальнейшего разбирательства», - говорится в сообщении агентства.
В сообщении отмечается, что импорт в Азербайджан 49,4 тонн картофеля осуществлялся со стороны ООО «Gullu-80».
Как сообщалось ранее, АПБ 3 сентября запретило ввоз в страну из Ирана 24,7 тонн зараженного колорадским жуком картофеля. Партия импортировалась ООО «Gullu-80».
Ф.Исазаде
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