Годовое заседание Международного форума суверенных фондов пройдет в 2020г в Баку

Годовое, 12-ое, заседание Международного форума суверенных фондов (МФСФ) пройдет в 2020 году в Баку, сообщает Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР).

«10-ое годовое заседание МФСФ состоялось 18-21 сентября в Марокко, в котором принял участие глава ГНФАР Шахмар Мовсумов. В рамках заседания состоялись выборы в новый состав Правления МФСФ, одним из членов которого стал Ш.Мовсумов, а председателем - исполнительный директор департамента стратегии и планирования Инвестиционного фонда Абу-Даби Меджид Алромаити», - отмечается в сообщении.

По итогам заседания путем голосования было принято решение о проведении в Баку в 2020 году 12-го годового заседания МФСФ, организация которого возложена на Госнефтефонд Азербайджана.

В целом, в годовом заседании МФСФ, прошедшем под председательством Марокканского Стратегического инвестиционного фонда «Ithmar Capital», приняли участие более 70 представителей из 31 финансового и институтов развития.

В ходе заседания были обсуждены вопросы долгосрочных и устойчивых инвестиций, финансовой стабильности в мире, сложности периода глобализации и инвестирование в инновационные технологии.

МФСФ создан на заседании международной рабочей группы суверенных фондов, состоявшемся 5-6 апреля 2009 года. Первое официальное заседание форума состоялось в Баку 8-9 октября. МФСФ создан для обмена мнениями относительно общих интересов суверенных фондов и для оказания содействия развитию их деятельности.

Н.Аббасова