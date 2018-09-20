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Бизнес и законодательство 20.09.2018 15:39

Азербайджан и Болгария в ноябре проведут в Софии заседание МПК

Заседание азербайджано-болгарской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству пройдет в ноябре 2018 года в Софии, заявил премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.

«Заседание МПК пройдет в ноябре в Софии. В ходе заседания будут обсуждены ряд важных вопросов», - сказал Н.Мамедов на встрече с председателем Национальной ассамблеи Болгарии Цветой Караянчевой.

В свою очередь, Ц.Караянчева отметила большую значимость железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс и подчеркнула, что Болгария проявляет интерес к участию в этом проекте.

В ходе встречи собеседники также отметили важность проекта «Южный газовый коридор» и обменялись мнениями относительно строительства интерконнектора Греция-Болгария.

"На встрече также обсуждались возможности сотрудничества в сферах АПК, пищевой промышленности, инвестиций, туризма, реализации совместных инфраструктурных проектов", - подчеркивается в сообщении кабмина.

Предыдущее, четвертое, заседание азербайджано-болгарской МПК состоялось 29 сентября 2016 года в Баку.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БОЛГАРИЯ, МПК, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]