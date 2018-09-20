Азербайджан и Болгария в ноябре проведут в Софии заседание МПК

Заседание азербайджано-болгарской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству пройдет в ноябре 2018 года в Софии, заявил премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.

«Заседание МПК пройдет в ноябре в Софии. В ходе заседания будут обсуждены ряд важных вопросов», - сказал Н.Мамедов на встрече с председателем Национальной ассамблеи Болгарии Цветой Караянчевой.

В свою очередь, Ц.Караянчева отметила большую значимость железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс и подчеркнула, что Болгария проявляет интерес к участию в этом проекте.

В ходе встречи собеседники также отметили важность проекта «Южный газовый коридор» и обменялись мнениями относительно строительства интерконнектора Греция-Болгария.

"На встрече также обсуждались возможности сотрудничества в сферах АПК, пищевой промышленности, инвестиций, туризма, реализации совместных инфраструктурных проектов", - подчеркивается в сообщении кабмина.

Предыдущее, четвертое, заседание азербайджано-болгарской МПК состоялось 29 сентября 2016 года в Баку.

Б.Рустамбеков