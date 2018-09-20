Турецкий Petkim с октября остановит производство продукции на предприятиях для техобслуживания

Турецкий нефтехимический комплекс Petkim Petrokimya Holding планирует с 1 октября 2018 года остановить производство на своих заводах для проведения планового техобслуживания, говорится в сообщении компании.
«Техобслуживание производственных объектов Petkim начнется с 1 октября 2018 года и займет 63 дня. При этом производство продукции на заводах холдинга будет остановлено. Остановки на каждом из предприятий запланированы на разное время», - отмечается в информации Petkim, размещенной на Платформе публичного раскрытия информации (KAP).
По данным компании, плановая остановка Этиленового завода, который обеспечивает промежуточной продукцией другие подразделения холдинга и является наиболее важным фактором эффективности производства, составит 45 дней.
«До остановки всего производства, Petkim Petrokimya Holding создаст запасы готовой продукции, в особенности, полимеров, в объемах максимально соответствующих продажам. В этой связи, компания не ожидает существенной проблемы с удовлетворением спроса на свою продукцию», - подчеркивается в информации.
Техобслуживание производственных объектов Petkim проводится раз в четыре года.
Petkim Petrokimya Holding, основанный 3 апреля 1965 года, является ведущим нефтехимическим комплексом Турции. Комплекс выпускает этилен, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и другую нефтехимическую продукцию, которая используется в производстве пластмасс, текстильных изделий и других потребительских и промышленных товаров.
Акции Petkim котируются на Стамбульской фондовой бирже.
SOCAR Turkey Enerji (турецкая "дочка" SOCAR - ИФ-Аз) является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding.
Н.Аббасова
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