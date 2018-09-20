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Дальнее зарубежье 20.09.2018 16:11

В Израиле намерены улучшить координацию с Россией по Сирии после инцидента с Ил-20

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в четверг заявил, что его страна не прекратит нанесение ударов по Сирии, но приложит больше усилий для того, чтобы они "не создавали конфликтную ситуацию" с российскими вооруженными силами после инцидента с Ил-20.

"Мы сделаем все необходимое для обеспечения безопасности израильских граждан, - сказал в четверг А.Либерман в интервью радиостанции Армии обороны Израиля. - Но мы не будем проводить обсуждения в радио эфире".

А.Либерман отверг причастность Израиля к катастрофе с российским самолетом и заявил, что Ил-20 был сбит в результате "безответственных действий сирийских ПВО".

Министр подчеркнул, что израильские самолеты, участвовавшие в авиаударе по целям к востоку от сирийского города Латакия, уже находились в воздушном пространстве Израиля, когда сирийская С-200 по ошибке атаковала российский самолет, заходивший на посадку.

Со своей стороны министр образования Израиля Нафтали Беннетт, член военно-политического кабинета Израиля, в который входят ключевые министры правительства, говоря о российско-израильской "горячей линии", предназначенной для предотвращения столкновений с российскими силами в Сирии, также заявил, что "механизм деконфликтации" будет улучшен.

"Мы, конечно же, упрочим эти механизмы. Мы сделаем все, чтобы не нанести вреда тому, кому мы этого не хотим", - сказал Н.Беннетт в отдельном интервью армейскому радио.

Как сообщалось, вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские истребители, наносившие удар по целям в Сирии.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, РОССИЯ, КООРДИНАЦИЯ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]