В Израиле намерены улучшить координацию с Россией по Сирии после инцидента с Ил-20

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в четверг заявил, что его страна не прекратит нанесение ударов по Сирии, но приложит больше усилий для того, чтобы они "не создавали конфликтную ситуацию" с российскими вооруженными силами после инцидента с Ил-20.

"Мы сделаем все необходимое для обеспечения безопасности израильских граждан, - сказал в четверг А.Либерман в интервью радиостанции Армии обороны Израиля. - Но мы не будем проводить обсуждения в радио эфире".

А.Либерман отверг причастность Израиля к катастрофе с российским самолетом и заявил, что Ил-20 был сбит в результате "безответственных действий сирийских ПВО".

Министр подчеркнул, что израильские самолеты, участвовавшие в авиаударе по целям к востоку от сирийского города Латакия, уже находились в воздушном пространстве Израиля, когда сирийская С-200 по ошибке атаковала российский самолет, заходивший на посадку.

Со своей стороны министр образования Израиля Нафтали Беннетт, член военно-политического кабинета Израиля, в который входят ключевые министры правительства, говоря о российско-израильской "горячей линии", предназначенной для предотвращения столкновений с российскими силами в Сирии, также заявил, что "механизм деконфликтации" будет улучшен.

"Мы, конечно же, упрочим эти механизмы. Мы сделаем все, чтобы не нанести вреда тому, кому мы этого не хотим", - сказал Н.Беннетт в отдельном интервью армейскому радио.

Как сообщалось, вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские истребители, наносившие удар по целям в Сирии.