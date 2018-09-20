Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9852 RUR   0.0255 GBR   2.2354 TRY   0.2716

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.12 Brent   79.40

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 33° Завтра 17° 27° 22 Сен 18° 27° 23 Сен 19° 27°

ТЭК 20.09.2018 16:13

Цены на нефть перешли к снижению после призывов Трампа к ОПЕК, Brent упала почти до $79

Нефть в ходе торгов в четверг перешла от роста к падению после того, как президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) обеспечить снижение цен на нефть.

"Монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены на нефть!" - написал он в Twitter.

Ноябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подешевел на $0,39 (0,49%) - до $79,01 за баррель. Ранее Brent поднималась на 0,5%.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,09 (0,13%) - до $71,21 за баррель. Торги октябрьским контрактом завершатся в четверг, более активный ноябрьский фьючерс опустился на 0,01%, до $70,76 за баррель.

"Мы защищаем страны Ближнего Востока, без нас они бы недолго оставались в безопасности, и все же они продолжают стремиться к все более и более высоким ценам на нефть. Мы это запомним!" - говорится в твите американского президента.

В эти выходные в Алжире пройдет встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Министр нефти Ирана Бижан Зангане не будет принимать в ней участия.

Однако в четверг он заявил, что Тегеран наложит вето на все решения ОПЕК, которые ущемляют интересы Ирана. По словам Б.Зангане, некоторые страны ОПЕК пытаются улестить США.

"Я заблокирую любое решение ОПЕК, которое создает хотя бы малейшую угрозу для Ирана", - сказал министр. Вместе с тем он не уточнил, какие именно действия могут быть предприняты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


Похожие новости


ВР: цена на нефть сейчас зависит от геополитики, в ближайшие 3-5 лет влияние окажет сланец США, в будущем - дешевизна добычи Цены на нефть растут, Brent снова близка к $80 за баррель Цена нефти WTI растет на 1,2% на падении запасов в США, Brent - выше $79 за баррель Нефть стабильна после скачка накануне, Brent торгуется на уровне $78,99 за баррель Цены на нефть снижаются с максимума за четыре года, Brent опустилась до $79,26 за баррель Цены на нефть продолжают расти, Brent подорожала до $79,3 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]