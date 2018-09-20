ВС Азербайджана в ходе широкомасштабных учений провели боевые стрельбы в дневное время

Вооруженные силы Азербайджана в ходе широкомасштабных учений, на различных полигонах и учебных участках, оснащенных современным оборудованием, провели боевые стрельбы в дневное время, сообщает министерство обороны.

«Мотострелковые, танковые, ракетно-артиллерийские, зенитно-ракетные подразделения, средства противовоздушной обороны, авиация, а также другие соединения выполнили учебно-боевые задачи с применением оружия и военной техники»,- отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, в сложных рельефных условиях и с учетом предположительных действий условного противника, было осуществлено эффективное применение войск и систем управления во взаимодействии с соблюдением принципов современного общевойскового боя. В ходе учений также были выполнены задачи по боевому применению воздушного десанта.

"Руководство Министерства обороны высоко оценило профессионализм войск и готовность личного состава, привлеченных к учениям", - подчеркивается в сообщении.

Широкомасштабные военные учения стартовали в Азербайджане 17 сентября и завершатся 22 сентября.

Б.Рустамбеков