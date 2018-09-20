Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9852 RUR   0.0255 GBR   2.2354 TRY   0.2716

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.12 Brent   79.40

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 33° Завтра 17° 27° 22 Сен 18° 27° 23 Сен 19° 27°

Оборона 20.09.2018 16:12

ВС Азербайджана в ходе широкомасштабных учений провели боевые стрельбы в дневное время

Вооруженные силы Азербайджана в ходе широкомасштабных учений, на различных полигонах и учебных участках, оснащенных современным оборудованием, провели боевые стрельбы в дневное время, сообщает министерство обороны.

«Мотострелковые, танковые, ракетно-артиллерийские, зенитно-ракетные подразделения, средства противовоздушной обороны, авиация, а также другие соединения выполнили учебно-боевые задачи с применением оружия и военной техники»,- отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, в сложных рельефных условиях и с учетом предположительных действий условного противника, было осуществлено эффективное применение войск и систем управления во взаимодействии с соблюдением принципов современного общевойскового боя. В ходе учений также были выполнены задачи по боевому применению воздушного десанта.

"Руководство Министерства обороны высоко оценило профессионализм войск и готовность личного состава, привлеченных к учениям", - подчеркивается в сообщении.

Широкомасштабные военные учения стартовали в Азербайджане 17 сентября и завершатся 22 сентября.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВС, УЧЕНИЯ, СТРЕЛЬБЫ


Похожие новости


Инженерно-саперные подразделения ВС Азербайджана провели специальные тактические учения ВС Азербайджана завершили учения армейского объединения Ракетные и артиллерийские соединения ВС Азербайджана выполнили практические стрельбы ВС Азербайджана провели боевые стрельбы в рамках учений ракетных и артиллерийских соединений В Азербайджане завершены широкомасштабные военные учения В Азербайджане стартовали широкомасштабные учения с привлечением 25 тыс. военнослужащих

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]