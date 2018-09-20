Борьба Comcast и Fox за Sky достигла кульминации, победителя определит аукцион

Судьба британского телевизионного оператора Sky Plc решится в ходе аукциона, в котором примут участие претенденты на его покупку - Comcast Corp. и 21st Century Fox, ведущие борьбу за Sky уже в течение 21 месяца.
Комитет по слияниям и поглощениям Великобритании сообщил в четверг, что аукцион будет состоять максимум из трех раундов подачи заявок, он начнется в пятницу и завершится в воскресенье.
Победитель будет объявлен в воскресенье, сообщил регулятор.
Размер подаваемых заявок не будет разглашаться публично до момента завершения аукциона. Финальный раунд, если до него дойдет дело, будет проведен в режиме подачи закрытых заявок, размер которых будет известен только регулятору.
Проведение аукционов является нетипичной практикой для корпоративных сделок и исключительно редкой в сделках по покупке публичных компаний такого крупного размера, как Sky.
Капитализация Sky составляет более $35 млрд, и успешным, вероятно, будет считаться предложение, которое превзойдет эту сумму, пишет MarketWatch.
Fox, компания медиа магната Руперта Мердока, уже владеет 39% Sky. В июле этого года акционеры Walt Disney Co. одобрили сделку по покупке развлекательных активов Fox, включая долю в Sky, за $71 млрд.
Британский регулятор был вынужден прибегнуть к проведению аукциона, поскольку Fox при поддержке Disney и Comcast вступили в настоящую борьбу за Sky, пытаясь перебить заявки друг друга.
Оба претендента на покупку Sky считают покупку телевизионного оператора хорошей возможностью расширить зарубежные операции.
Sky является ведущим оператором платного телевидения в Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии и Италии.
Последнее предложение о покупке Sky, сделанное Comcast в июле, оценивает британскую компанию в 14,75 фунта стерлингов ($19,49) за акцию. Это выше заявки Fox на уровне 14 фунтов за акцию.
Акции Sky стабильны на торгах в Лондоне четверг - на уровне 15,80 фунта.
Президент Алиев провел переговоры с заместителем генсека НАТО
Минтруда и Агентство по развитию МСП договорились о сотрудничестве
Участие Азербайджана в газификации Болгарии создаст новые возможности для двухстороннего сотрудничества – глава Нацассамблеи
Путин призвал избавляться от гендерных стереотипов
В Японии хакеры похитили почти $60 млн в результате взлома на криптовалютной бирже
Сборная Азербайджана в сентябрьском рейтинге ФИФА потеряла три позиции
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 2 млн манатов на строительство нового здания школы в Билясуваре
Сенатор США утверждает, что персональные электронные ящики ряда его коллег стали мишенью для зарубежных хакеров
Brexit планируется в общих чертах завершить к ноябрю - Меркель
Французский суд отправил Ле Пен к психиатру из-за публикаций в Twitter жестоких снимков исламистов
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Участники конкурса «День Знаний» от Nar получили призы
В Баку открылась фотовыставка «Заповедная природа России»
Компания Bakcell в очередной раз присоединилась к международной экологической акции
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»