Борьба Comcast и Fox за Sky достигла кульминации, победителя определит аукцион

Судьба британского телевизионного оператора Sky Plc решится в ходе аукциона, в котором примут участие претенденты на его покупку - Comcast Corp. и 21st Century Fox, ведущие борьбу за Sky уже в течение 21 месяца.

Комитет по слияниям и поглощениям Великобритании сообщил в четверг, что аукцион будет состоять максимум из трех раундов подачи заявок, он начнется в пятницу и завершится в воскресенье.

Победитель будет объявлен в воскресенье, сообщил регулятор.

Размер подаваемых заявок не будет разглашаться публично до момента завершения аукциона. Финальный раунд, если до него дойдет дело, будет проведен в режиме подачи закрытых заявок, размер которых будет известен только регулятору.

Проведение аукционов является нетипичной практикой для корпоративных сделок и исключительно редкой в сделках по покупке публичных компаний такого крупного размера, как Sky.

Капитализация Sky составляет более $35 млрд, и успешным, вероятно, будет считаться предложение, которое превзойдет эту сумму, пишет MarketWatch.

Fox, компания медиа магната Руперта Мердока, уже владеет 39% Sky. В июле этого года акционеры Walt Disney Co. одобрили сделку по покупке развлекательных активов Fox, включая долю в Sky, за $71 млрд.

Британский регулятор был вынужден прибегнуть к проведению аукциона, поскольку Fox при поддержке Disney и Comcast вступили в настоящую борьбу за Sky, пытаясь перебить заявки друг друга.

Оба претендента на покупку Sky считают покупку телевизионного оператора хорошей возможностью расширить зарубежные операции.

Sky является ведущим оператором платного телевидения в Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии и Италии.

Последнее предложение о покупке Sky, сделанное Comcast в июле, оценивает британскую компанию в 14,75 фунта стерлингов ($19,49) за акцию. Это выше заявки Fox на уровне 14 фунтов за акцию.

Акции Sky стабильны на торгах в Лондоне четверг - на уровне 15,80 фунта.