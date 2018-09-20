Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9852 RUR   0.0255 GBR   2.2354 TRY   0.2716

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.12 Brent   79.40

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 33° Завтра 17° 27° 22 Сен 18° 27° 23 Сен 19° 27°

Бизнес и законодательство 20.09.2018 16:45

Борьба Comcast и Fox за Sky достигла кульминации, победителя определит аукцион

Судьба британского телевизионного оператора Sky Plc решится в ходе аукциона, в котором примут участие претенденты на его покупку - Comcast Corp. и 21st Century Fox, ведущие борьбу за Sky уже в течение 21 месяца.

Комитет по слияниям и поглощениям Великобритании сообщил в четверг, что аукцион будет состоять максимум из трех раундов подачи заявок, он начнется в пятницу и завершится в воскресенье.

Победитель будет объявлен в воскресенье, сообщил регулятор.

Размер подаваемых заявок не будет разглашаться публично до момента завершения аукциона. Финальный раунд, если до него дойдет дело, будет проведен в режиме подачи закрытых заявок, размер которых будет известен только регулятору.

Проведение аукционов является нетипичной практикой для корпоративных сделок и исключительно редкой в сделках по покупке публичных компаний такого крупного размера, как Sky.

Капитализация Sky составляет более $35 млрд, и успешным, вероятно, будет считаться предложение, которое превзойдет эту сумму, пишет MarketWatch.

Fox, компания медиа магната Руперта Мердока, уже владеет 39% Sky. В июле этого года акционеры Walt Disney Co. одобрили сделку по покупке развлекательных активов Fox, включая долю в Sky, за $71 млрд.

Британский регулятор был вынужден прибегнуть к проведению аукциона, поскольку Fox при поддержке Disney и Comcast вступили в настоящую борьбу за Sky, пытаясь перебить заявки друг друга.

Оба претендента на покупку Sky считают покупку телевизионного оператора хорошей возможностью расширить зарубежные операции.

Sky является ведущим оператором платного телевидения в Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии и Италии.

Последнее предложение о покупке Sky, сделанное Comcast в июле, оценивает британскую компанию в 14,75 фунта стерлингов ($19,49) за акцию. Это выше заявки Fox на уровне 14 фунтов за акцию.

Акции Sky стабильны на торгах в Лондоне четверг - на уровне 15,80 фунта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, SKY, ПОКУПАТЕЛИ, АУКЦИОН


Похожие новости


21st Century Fox покупает Sky за $14,8 млрд

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]