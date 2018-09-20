СГБ Азербайджана рассекретила документы, подтверждающие нацистскую сущность Армении

Служба Государственной Безопасности (СГБ) Азербайджана рассекретила архивные документы спецслужб бывшего СССР, которые подтверждают нацистское происхождение государственной идеологии современной Армении.

Презентация на тему "Армения: страна разрешенного фашизма" состоялась в четверг в Баку. Презентацию проводил российский историк и правовед Олег Кузнецов, который вел расследование на основании рассекреченных документов.

"Ситуация в сегодняшней Армении противоречит резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 18 декабря 2013 года "Борьба с героизацией нацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Надо сказать, что Армения наряду с Россией была в числе инициаторов принятия этого документа. Но последовавшие после этого события ставят под вопрос искренность этих действий Еревана", - заявил О. Кузнецов.

Речь, по его словам, идет об актах героизации Арменией на государственном уровне Гарегина Нжде и других приспешников нацизма. Ссылаясь на архивные материалы, О.Кузнецов подчеркивает, что нацизм в Армении и местах компактного проживания армян в Азербайджане подогревался еще в советские годы. Однако, эти процессы привлекли внимание НКВД с 1935 года, когда был проведен 12-ый съезд партии Дашнакцутюн.

«Есть директива УГБ НКВД ЗСФСР по Азербайджанской ССР № 138 от 7 апреля 1935 года, смысл которой заключается в том, что начиная с 12-го съезда партия Дашнакцутюн все более начинает переходить на позиции откровенного национал-социализма, то есть нацизма, и начинает проповедовать теорию арийства армянской нации. В директиве также говорится, что один из видных деятелей армянского зарубежья опубликовал статью «Мое слово к новому поколению армян». В этой статье, он открыто призывает армянскую молодежь «научиться действовать у Гитлера», - отметил автор расследования.

О. Кузнецов подчеркнул, что Армения воздвигнувшая памятник Нжде на самом видном месте Еревана, и при нынешней революционной власти Никола Пашиняна не отказалась от его нацисткого учения, как государственной идеологии. Правовед считает, что России и другим странам с антифашистскими традициями стоит быть внимательными к нацистским стремлениям Еревана.

В заключении О.Кузнецов сообщил, что в ближайшем будущем будут обнародованы новые сенсационные факты о корнях нацизма в современной Армении.

Ф.Исазаде