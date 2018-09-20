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Дальнее зарубежье 20.09.2018 17:15

Французский суд отправил Ле Пен к психиатру из-за публикаций в Twitter жестоких снимков исламистов

Французский суд назначил психиатрическую экспертизу лидеру партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен за публикацию в Twitter зверств террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В своем "Твиттере" М.Ле Пен опубликовала предписание суда о назначении психиатрической экспертизы, которая должна определить степень адекватности политика и установить, страдает ли она от каких-либо психических отклонений.

М.Ле Пен бурно отреагировала на этот судебный вердикт.

"За осуждение зверств ИГ в Twitter так называемая "система правосудия" назначает мне психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут?", - написала М. Ле Пен.

Помимо этого, она заявила журналистам, что не намерена подчиняться решению суда и обращаться к психиатру. "Я бы хотела увидеть, как именно судья будет принуждать меня это сделать", - подчеркнула политик.

Речь идет о трех фотографиях, которые М.Ле Пен опубликовала в Twitter в 2015 году, в том числе, снимок казни американского журналиста Джеймса Фоули.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОЛИТИК, СУД, ПСИХИАТРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]