Французский суд отправил Ле Пен к психиатру из-за публикаций в Twitter жестоких снимков исламистов

Французский суд назначил психиатрическую экспертизу лидеру партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен за публикацию в Twitter зверств террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
В своем "Твиттере" М.Ле Пен опубликовала предписание суда о назначении психиатрической экспертизы, которая должна определить степень адекватности политика и установить, страдает ли она от каких-либо психических отклонений.
М.Ле Пен бурно отреагировала на этот судебный вердикт.
"За осуждение зверств ИГ в Twitter так называемая "система правосудия" назначает мне психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут?", - написала М. Ле Пен.
Помимо этого, она заявила журналистам, что не намерена подчиняться решению суда и обращаться к психиатру. "Я бы хотела увидеть, как именно судья будет принуждать меня это сделать", - подчеркнула политик.
Речь идет о трех фотографиях, которые М.Ле Пен опубликовала в Twitter в 2015 году, в том числе, снимок казни американского журналиста Джеймса Фоули.
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