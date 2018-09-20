Участие Азербайджана в газификации Болгарии создаст новые возможности для двухстороннего сотрудничества – глава Нацассамблеи

Участие Азербайджана в газификации Болгарии откроет новые возможности для сотрудничества между Баку и Софией, считает председатель Национальной ассамблеи Болгарии Цвета Караянчева.

«Мы видим наличие серьезного потенциала в сотрудничестве с Азербайджаном в области энергетики и поставок энергоресурсов. Новые возможности для сотрудничества могут появиться и при возможном участии Азербайджана в газификации Болгарии», - сказала Ц.Караянчева на встрече со спикером Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Октаем Асадовым в четверг в Баку.

По ее словам, которые приводит издание "Русская Болгария", парламенты Болгарии и Азербайджана совместными усилиями будут содействовать развитию и расширению сотрудничества между двумя странами в разных областях.

"Мы рассматриваем углубление парламентского сотрудничества как основной элемент и очень важную предпосылку для активных взаимоотношений между двумя странами", - подчеркнула спикер.

Ц.Караянчева указала на наличие интенсивных контактов между парламентскими группами дружбы Болгарии и Азербайджана, «которые наметили основные сферы для возможного сотрудничества двух стран в будущем».

Н.Аббасова