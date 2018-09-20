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Внешняя политика 20.09.2018 16:45

Участие Азербайджана в газификации Болгарии создаст новые возможности для двухстороннего сотрудничества – глава Нацассамблеи

Участие Азербайджана в газификации Болгарии откроет новые возможности для сотрудничества между Баку и Софией, считает председатель Национальной ассамблеи Болгарии Цвета Караянчева.

«Мы видим наличие серьезного потенциала в сотрудничестве с Азербайджаном в области энергетики и поставок энергоресурсов. Новые возможности для сотрудничества могут появиться и при возможном участии Азербайджана в газификации Болгарии», - сказала Ц.Караянчева на встрече со спикером Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Октаем Асадовым в четверг в Баку.

По ее словам, которые приводит издание "Русская Болгария", парламенты Болгарии и Азербайджана совместными усилиями будут содействовать развитию и расширению сотрудничества между двумя странами в разных областях.

"Мы рассматриваем углубление парламентского сотрудничества как основной элемент и очень важную предпосылку для активных взаимоотношений между двумя странами", - подчеркнула спикер.

Ц.Караянчева указала на наличие интенсивных контактов между парламентскими группами дружбы Болгарии и Азербайджана, «которые наметили основные сферы для возможного сотрудничества двух стран в будущем».

Н.Аббасова

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Тэги: БОЛГАРИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ВОЗМОЖНОСТИ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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