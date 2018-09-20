Первый Дом малого и среднего бизнеса откроется в Азербайджане в 2019г – глава Агентства

Дома малого и среднего бизнеса (KOB evleri) откроются в Азербайджане с 2019 года, сообщил журналистам глава Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства (АРМСП) Орхан Мамедов.

"Первый Дом КОВ планируется открыть в Баку в 2019 году", - сказал О.Мамедов, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, в Домах KOB будут представлены 35 государственных структур, деятельность которых будет направлена на оказание помощи предпринимателям.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги. В составе Агентства будут действовать "Дома малого и среднего предпринимательства".

Ф.Исазаде