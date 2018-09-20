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Дальнее зарубежье 20.09.2018 17:12

Британские истребители подняты по тревоге в связи с полетом российских бомбардировщиков над Северным морем

Два истребителя "Тайфун" постоянной готовности британских Королевских ВВС в четверг были подняты в воздух в связи с приближением к Великобритании российских стратегических бомбардировщиков, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, истребители вылетели с авиабазы Лоссимут, расположенной на северо-востоке Шотландии, и взяли курс на Северное море, над нейтральными водами которого совершают полет самолеты ВКС. В полете их сопровождает британский самолет-заправщик.

Тем временем французские ВВС также подняли в воздух свой самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A AWACS и самолет-заправщик KC-135.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ВВС, ИСТРЕБИТЕЛИ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]