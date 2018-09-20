Британские истребители подняты по тревоге в связи с полетом российских бомбардировщиков над Северным морем

Два истребителя "Тайфун" постоянной готовности британских Королевских ВВС в четверг были подняты в воздух в связи с приближением к Великобритании российских стратегических бомбардировщиков, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
По их сведениям, истребители вылетели с авиабазы Лоссимут, расположенной на северо-востоке Шотландии, и взяли курс на Северное море, над нейтральными водами которого совершают полет самолеты ВКС. В полете их сопровождает британский самолет-заправщик.
Тем временем французские ВВС также подняли в воздух свой самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A AWACS и самолет-заправщик KC-135.
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