"Хезболла" получила высокоточные ракеты, несмотря на противодействие Израиля, утверждает лидер движения

Лидер ливанской шиитской организации "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что организация получила "высокоточные ракеты", несмотря на попытки Израиля воспрепятствовать этому.

"Это сделано. У движения сопротивления есть высокоточные ракеты", - сказал Х.Насралла, выступая в четверг на местном телеканале.

"Если Израиль начнет войну против Ливана, его постигнет участь, которую он никогда не ожидал", - сказал лидер организации.

Власти Израиля не раз заявляли, что работают над тем, чтобы Иран и "Хезболла" не получили самые передовые виды оружия.

Ранее в сентябре Израиль признал, что за последние 18 месяцев нанес свыше 200 авиаударов по Сирии, где отряды "Хезболлы" воюют на стороне правительства Башара Асада.