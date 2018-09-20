Минтруда и Агентство по развитию МСП договорились о сотрудничестве

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Азербайджана и Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства (АРМСП) подписали меморандум о сотрудничестве.

Документ подписали в четверг глава МТСЗН Сахил Бабаев и глава АРМСП Орхан Мамедов, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Документ предусматривает координацию сотрудничества между министерством и агентством.

Ф.Исазаде