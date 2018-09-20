Brexit планируется в общих чертах завершить к ноябрю - Меркель

Участники неформального саммита ЕС в Зальцбурге намерены к ноябрю в общих чертах завершить процесс переговоров по Brexit; на настоящий момент стороны уже смогли далеко продвинуться, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель
"Мы обсудили вопрос выхода Великобритании из Евросоюза. Вчера вечером Тереза Мэй коротко обрисовала нам ситуацию, сегодня мы получили доклад Мишеля Барнье (координатор ЕС по переговорам по Brexit - ИФ). (...) Сегодня стало очевидно, что до октября нам нужен прогресс по существу, в ноябре мы намерены все финализировать", - сказала А.Меркель журналистам по итогам неформального саммита ЕС в Зальцбурге.
Прямую трансляцию пресс-конференции ведет сайт Еврокомиссии.
По словам канцлера, в переговорном процессе по Brexit удалось продвинуться очень далеко, в особенности "по вопросу соглашения о выходе".
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