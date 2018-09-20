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Внешняя политика 20.09.2018 17:28

Президент Алиев провел переговоры с заместителем генсека НАТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг делегацию, возглавляемую заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев на встрече высоко оценил позицию НАТО по поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, высказанную на саммите альянса в июле текущего года.

В ходе встречи обсуждались вклад Азербайджана в миротворческую операцию в Афганистане, особо была отмечена роль Азербайджана в грузоперевозках в Афганистан, вклад страны в обеспечение энергетической безопасности Европы.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]