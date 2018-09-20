Президент Алиев провел переговоры с заместителем генсека НАТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг делегацию, возглавляемую заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев на встрече высоко оценил позицию НАТО по поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, высказанную на саммите альянса в июле текущего года.

В ходе встречи обсуждались вклад Азербайджана в миротворческую операцию в Афганистане, особо была отмечена роль Азербайджана в грузоперевозках в Афганистан, вклад страны в обеспечение энергетической безопасности Европы.

Б.Рустамбеков