Президент Алиев провел переговоры с заместителем генсека НАТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг делегацию, возглавляемую заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, сообщает сайт главы государства.
И.Алиев на встрече высоко оценил позицию НАТО по поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, высказанную на саммите альянса в июле текущего года.
В ходе встречи обсуждались вклад Азербайджана в миротворческую операцию в Афганистане, особо была отмечена роль Азербайджана в грузоперевозках в Афганистан, вклад страны в обеспечение энергетической безопасности Европы.
Б.Рустамбеков
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