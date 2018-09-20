Трамп пытается заменить иранские источники нефти для союзников

Администрация президента США Дональда Трампа стремится ограничить рост цен на нефть в ожидании так называемых промежуточных выборов.
Для этого Вашингтон работает над тем, чтобы найти альтернативные источники нефти для американских союзников, которых затронут санкции США в отношении Ирана, пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя президентской администрации.
При президентах Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме некоторым американским союзникам, включая Японию, Южную Корею и Индию, предоставлялись так называемые разрешения для обхода санкций (waivers). Но на этот США сказали союзникам, что таких разрешений можно не ждать, поскольку Вашингтон хочет усилить давление на Иран
Администрация Трампа потребовала, чтобы все покупатели иранской нефти сократили импорт до нуля. Хотя такие страны, как Южная Корея и Франция, вообще прекратили покупки, Индия и Китай по-прежнему импортируют иранскую нефть, хотя и в меньших объемах.
Иранский экспорт нефти упал как минимум на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) с мая - до менее чем 2 млн б/с, хотя второй раунд санкций США вступит в силу лишь в ноябре. Международное энергетическое агентство предупредило, что в случае дальнейшего сокращения поставок из Ирана мировой рынок нефти может оказаться в ситуации дефицита предложения.
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