Nar запустил сеть 4G в Исмаиллы

Nar, самый молодой оператор мобильной связи в стране, продолжает быстрыми темпами расширять свою высококачественную сеть 4G в регионах. Следующим регионом, где была установлена сеть 4G стал Исмаиллы. После запуска 4G общее количество базовых станций 2G, 3G и 4G в Исмаиллы достигло 68. В результате жителям Исмаиллы предоставляются высококачественные и высокоскоростные услуги мобильной связи.
Сегодня Nar продолжает расширять покрытие сети 4G по всему Азербайджану и имеет одну из крупнейших сетей 4G в стране. Известный особым вниманием к регионам страны, оператор Nar предоставляет свои услуги 4G не только в Баку и Абшероне, но и в регионах, городских и районных центрах. В результате работ, направленных на расширение сети, 37 регионов страны уже охвачены сетью 4G Nar. В настоящее время в стране действуют 1326 станций 4G и 2645 станций 3G. Это помогает значительной части абонентов Nar получить доступ к высокоскоростному интернету. В дополнение к качеству 4G, цены, предлагаемые Nar, предоставляют абонентам возможность еще больше пользоваться мобильным интернетом.
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