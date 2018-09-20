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СНГ 20.09.2018 18:22

Россия теряет интерес к ПАСЕ - Матвиенко

Выборы судей Европейского суда по права человека (ЕСПЧ) и других органов Совета Европы без участия России не вполне легитимны, Россия постепенно теряет интерес к ПАСЕ, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В течение трех лет парламент России не принимает участие в работе ПАСЕ. И легитимность многих вопросов мы ставим теперь под сомнение, потому что ассамблея продолжает избирать судей, комиссара Совета Европы. В следующем году (предстоят) выборы генерального секретаря Совета Европы. И если все это происходит без участия РФ, то, на мой взгляд, эти выборы не вполне легитимны", - сказала В.Матвиенко на встрече с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в Санкт-Петербурге.

"Мы все больше теряем интерес к работе в ПАСЕ", - отметила она.

В.Матвиенко подчеркнула, что Россия считает дискриминацией лишение делегации РФ в ПАСЕ подавляющего числа полномочий, настаивает на полноценном восстановлении ее прав и равном отношении ко всем членам ассамблеи.

Исправить ситуацию могло бы изменение регламента и устава ПАСЕ, отметила В.Матвиенко.

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Тэги: РОССИЯ, МАТВИЕНКО, ПАСЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]