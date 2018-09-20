Россия теряет интерес к ПАСЕ - Матвиенко

Выборы судей Европейского суда по права человека (ЕСПЧ) и других органов Совета Европы без участия России не вполне легитимны, Россия постепенно теряет интерес к ПАСЕ, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В течение трех лет парламент России не принимает участие в работе ПАСЕ. И легитимность многих вопросов мы ставим теперь под сомнение, потому что ассамблея продолжает избирать судей, комиссара Совета Европы. В следующем году (предстоят) выборы генерального секретаря Совета Европы. И если все это происходит без участия РФ, то, на мой взгляд, эти выборы не вполне легитимны", - сказала В.Матвиенко на встрече с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в Санкт-Петербурге.

"Мы все больше теряем интерес к работе в ПАСЕ", - отметила она.

В.Матвиенко подчеркнула, что Россия считает дискриминацией лишение делегации РФ в ПАСЕ подавляющего числа полномочий, настаивает на полноценном восстановлении ее прав и равном отношении ко всем членам ассамблеи.

Исправить ситуацию могло бы изменение регламента и устава ПАСЕ, отметила В.Матвиенко.