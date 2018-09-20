Лидер КНДР рассчитывает как можно быстрее встретиться с Трампом - президент Южной Кореи

Руководитель КНДР Ким Чен Ын хотел бы как можно скорее еще раз встретиться с президентом США Дональдом Трампом, сообщил в четверг президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
На встрече с журналистами по возвращении в Сеул после визита в КНДР южнокорейский президент сказал, что Ким Чен Ын "выразил надежду на как можно более скорую вторую встречу с президентом США Дональдом Трампом".
Мун Чжэ Ин также заявил, что у него есть еще одно послание Д.Трампу от Ким Чен Ына, которое касается вопроса ядерного разоружения корейского полуострова.
По словам президента, он передаст это послание американскому лидеру на следующей неделе, на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Есть определенные вещи, которые США хотят дать понять Северной Корее, и с другой стороны имеются вещи, которые КНДР хочет передать США. Я честно исполню эту роль (посланника - ИФ), когда встречусь с президентом Трампом с целью содействия диалогу между КНДР и США", - отметил Мун Чжэ Ин.
Он добавил, что КНДР и США должны предпринимать сбалансированные шаги навстречу друг другу.
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