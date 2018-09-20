Регуляторы G20 осторожно относятся к криптоактивам, но подходы к их регулированию различаются - Юдаева

Регуляторы стран G20 в целом все осторожнее относятся к криптоактивам, но подходы к их регулированию у всех различаются, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева в кулуарах Евразийского женского форума.

"По крипте позиция какая? Что нет рисков финансовой стабильности. Конечно, все регуляторы все с большой осторожностью относятся к тому, что называется криптовалютой, и разрабатывают подходы к регулированию криптоактивов, но подходы к регулированию немножко разные, зависят от типа актива. Бывают специфические криптоактивы, но многие критоактивы по экономической и финансовой сущности похожи на некриптоактивы, и в этом смысле подходы к их регулированию гармонизируют с подходами к регулированию некриптоактивов", - сказала К.Юдаева.

Она также рассказала, какие основные вопросы могут быть подняты на финансовой "двадцатке" на Бали в октябре. "Я думаю, что ситуация на рынках стран с развивающимися рынками при обсуждении во всяком случае, ситуация в глобальной экономике будет одной из важных тем дискуссии", - высказала мнение первый зампред ЦБ. В целом, по ее словам, будет обсуждаться традиционный набор вопросов, характерный для повестки "двадцатки" и Международного валютного фонда.