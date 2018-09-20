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Дальнее зарубежье 20.09.2018 19:08

Регуляторы G20 осторожно относятся к криптоактивам, но подходы к их регулированию различаются - Юдаева

Регуляторы стран G20 в целом все осторожнее относятся к криптоактивам, но подходы к их регулированию у всех различаются, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева в кулуарах Евразийского женского форума.

"По крипте позиция какая? Что нет рисков финансовой стабильности. Конечно, все регуляторы все с большой осторожностью относятся к тому, что называется криптовалютой, и разрабатывают подходы к регулированию криптоактивов, но подходы к регулированию немножко разные, зависят от типа актива. Бывают специфические криптоактивы, но многие критоактивы по экономической и финансовой сущности похожи на некриптоактивы, и в этом смысле подходы к их регулированию гармонизируют с подходами к регулированию некриптоактивов", - сказала К.Юдаева.

Она также рассказала, какие основные вопросы могут быть подняты на финансовой "двадцатке" на Бали в октябре. "Я думаю, что ситуация на рынках стран с развивающимися рынками при обсуждении во всяком случае, ситуация в глобальной экономике будет одной из важных тем дискуссии", - высказала мнение первый зампред ЦБ. В целом, по ее словам, будет обсуждаться традиционный набор вопросов, характерный для повестки "двадцатки" и Международного валютного фонда.

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Тэги: РОССИЯ, G20, КРИПТОАКТИВЫ, РЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]