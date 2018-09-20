Еврокомиссия тщательно подготовилась на случай неудачи переговоров по Brexit - Юнкер

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в четверг заявил, что Брюссель готов ко всем возможным последствиям, если ЕС и Великобритания не достигнут соглашения по Brexit.
"Отсутствие соглашения не является тем, что я считаю основной рабочей версией, но если подобное случится, то мы готовы", - сказал он на пресс-конференции в Зальцбурге.
"Еврокомиссия подготовилась детально ко всем элементам и последствиям в случае отсутствия соглашения", - отметил Ж.-К.Юнкер.
Свое выступление он завершил словами: "Не волнуйтесь и будьте счастливы".
Ранее в среду председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что переговоры по выходу Великобритании из ЕС переходят в решающий этап, ЕС считает позитивными некоторые планы Лондона по Brexit, но видит необходимость в переработке некоторых вопросов. В частности, Д.Туск указал на необходимость Великобритании пересмотреть позицию по вопросам границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией.
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