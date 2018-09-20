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Дальнее зарубежье 20.09.2018 19:30

Еврокомиссия тщательно подготовилась на случай неудачи переговоров по Brexit - Юнкер

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в четверг заявил, что Брюссель готов ко всем возможным последствиям, если ЕС и Великобритания не достигнут соглашения по Brexit.

"Отсутствие соглашения не является тем, что я считаю основной рабочей версией, но если подобное случится, то мы готовы", - сказал он на пресс-конференции в Зальцбурге.

"Еврокомиссия подготовилась детально ко всем элементам и последствиям в случае отсутствия соглашения", - отметил Ж.-К.Юнкер.

Свое выступление он завершил словами: "Не волнуйтесь и будьте счастливы".

Ранее в среду председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что переговоры по выходу Великобритании из ЕС переходят в решающий этап, ЕС считает позитивными некоторые планы Лондона по Brexit, но видит необходимость в переработке некоторых вопросов. В частности, Д.Туск указал на необходимость Великобритании пересмотреть позицию по вопросам границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией.

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Тэги: ЕС, ЕВРОКОМИССИЯ, БРИТАНИЯ, ВЫХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]