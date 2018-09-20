В США сообщают о трех жертвах стрельбы в Мэриленде

Стрельба произошла в округе Харфорд американского штата Мэриленд, три человека погибли, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
Ранее агентство сообщало о "многочисленных погибших".
Информацию о трех погибших подтверждает телеканал Си-эн-эн. Кроме того, телеканал сообщает о двух пострадавших.
По данным Си-эн-эн стрельба произошла в распределительном центре аптечной сети Rite Aid.
Телеканал Эм-эс-эн-би-си передает, что стрелок - женщина. Полиция нейтрализовала ее. Телеканал не приводит дальнейших подробностей.
СМИ сообщают, что стрельба произошла в районе офисных зданий вблизи города Абердин.
Представительство шерифа округа Харфорд ранее сообщало о большом числе пострадавших. Местных жителей призывают избегать в район, где началась стрельба.
Восстановление территориальной целостности Азербайджана – ключ к установлению мира в регионе - I вице-президент
Президент Алиев провел переговоры с заместителем генсека НАТО
Минтруда и Агентство по развитию МСП договорились о сотрудничестве
Консорциум Шах-Дениз поставил в Турцию по TANAP около 200 млн кубометров газа - SOСAR
Трамп пытается заменить иранские источники нефти для союзников
SOCAR в IV квартале 2018г введет в строй новую битумную установку на БНПЗ
Путин призвал избавляться от гендерных стереотипов
В Японии хакеры похитили почти $60 млн в результате взлома на криптовалютной бирже
Сборная Азербайджана в сентябрьском рейтинге ФИФА потеряла три позиции
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 2 млн манатов на строительство нового здания школы в Билясуваре
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Участники конкурса «День Знаний» от Nar получили призы
В Баку открылась фотовыставка «Заповедная природа России»
Компания Bakcell в очередной раз присоединилась к международной экологической акции
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»