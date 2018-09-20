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Дальнее зарубежье 20.09.2018 19:54

В США сообщают о трех жертвах стрельбы в Мэриленде

Стрельба произошла в округе Харфорд американского штата Мэриленд, три человека погибли, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Ранее агентство сообщало о "многочисленных погибших".

Информацию о трех погибших подтверждает телеканал Си-эн-эн. Кроме того, телеканал сообщает о двух пострадавших.

По данным Си-эн-эн стрельба произошла в распределительном центре аптечной сети Rite Aid.

Телеканал Эм-эс-эн-би-си передает, что стрелок - женщина. Полиция нейтрализовала ее. Телеканал не приводит дальнейших подробностей.

СМИ сообщают, что стрельба произошла в районе офисных зданий вблизи города Абердин.

Представительство шерифа округа Харфорд ранее сообщало о большом числе пострадавших. Местных жителей призывают избегать в район, где началась стрельба.

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Тэги: США, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]