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ТЭК 21.09.2018 09:42

Цены на нефть стабильны после падения накануне, Brent на уровне $78,78 за баррель

Нефтяной рынок стабилизировался в пятницу после падения по итогам предыдущей сессии на фоне призыва американского президента Дональда Трампа к ОПЕК обеспечить снижение цен на нефть.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 МСК составляет $78,78 за баррель, что на $0,08 (0,1%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $0,7 (0,88%) - до $78,7 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,05 (0,07%) - до $70,27 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты снизились в цене на $0,45 (0,64%) - до $70,32 за баррель.

"Монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены на нефть!", - написал Д.Трамп в Twitter.

"Мы защищаем страны Ближнего Востока, без нас они бы недолго оставались в безопасности, и все же они продолжают стремиться к все более и более высоким ценам на нефть. Мы это запомним!" - говорится в твите американского президента.

Ранее на этой неделе агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что Саудовская Аравия готова допустить подъем цен на нефть, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, пока рынок приспосабливается к последствиям американских санкций в отношении Ирана.

В предстоящие выходные в Алжире пройдет встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Министр нефти Ирана Бижан Зангане не будет принимать в ней участия.

Однако в четверг он заявил, что Тегеран наложит вето на все решения ОПЕК, которые ущемляют интересы Ирана.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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