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Финансы 21.09.2018 09:46

Акционеры Агролизинг вновь отложили обсуждение повышения уставного капитала

Акционеры ОАО "Агролизинг" в декабре проведут общее собрание акционеров, на котором планируется обсудить вопрос повышения уставного капитала, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

"Вопрос повышения уставного капитала планировалось рассмотреть на общем собрании акционеров 24 сентября. Однако, проведение общего собрания перенесено на 20 декабря", - отметили в обществе.

Как сообщалось ранее, Агролизинг в 2017 году увеличил уставный капитал на 55,3% - до 561 млн 627,545 тыс. манатов.

ОАО «Агролизинг» учреждено в октябре 2004 года и входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АГРОЛИЗИНГ, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]