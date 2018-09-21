Акционеры Агролизинг вновь отложили обсуждение повышения уставного капитала

Акционеры ОАО "Агролизинг" в декабре проведут общее собрание акционеров, на котором планируется обсудить вопрос повышения уставного капитала, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

"Вопрос повышения уставного капитала планировалось рассмотреть на общем собрании акционеров 24 сентября. Однако, проведение общего собрания перенесено на 20 декабря", - отметили в обществе.

Как сообщалось ранее, Агролизинг в 2017 году увеличил уставный капитал на 55,3% - до 561 млн 627,545 тыс. манатов.

ОАО «Агролизинг» учреждено в октябре 2004 года и входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

А.Азизов