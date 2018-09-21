Объем прибыльной нефти Азербайджана, добытой с АЧГ, на начало августа превысил 260 млн тонн - SOCAR

Суммарный объем прибыльной нефти Азербайджана, добытой до сих пор с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), на 1 августа 2018 года составил 264 млн тонн, отмечает первый вице-президент компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Хошбахт Юсифзаде.

"По состоянию на 1 августа 2018 года с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли добыто 462,3 млн тонн нефти и более 147,6 млрд кубометров попутного газа. Из указанного объема 264 млн тонн пришлось на долю прибыльной нефти Азербайджана", - отметил Х.Юсифзаде в статье, опубликованной в газете «Iki Sahil».

По его словам, на прибыльную нефть Азербайджана пришлось 57,1% всей реализованной на мировых рынках прибыльной нефти, добытой с АЧГ.

Х.Юсифзаде также напомнил, что до 2050 года с блока АЧГ будет добыто до 500 млн тонн нефти.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Добыча нефти на блоке началась в ноябре 1997 года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составит 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются в $43 млрд на 2017-2049гг.

Н.Аббасова