Иран подготовил позиции для размещения ЗРК С-300 на северо-востоке страны

Иран оборудовал позиции для размещения приобретенных в России зенитных ракетных комплексов С-300 в районе аэропорта города Мешхед на северо-востоке страны, сообщило в четверг британское военное издание "Джейнс".
Созданная там в мае-июле площадка является аналогичной базе комплексов С-300, которые размещены в районе тегеранского международного аэропорта "Мехрабад", с той лишь разницей, что там будут размещены только две пусковые установки ЗРК С-300 вместо четырех.
По данным западных источников, Иран стремится прикрыть системами противоракетной обороны российского производства наиболее важные центры страны.
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