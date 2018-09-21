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Регион 21.09.2018 10:08

Иран подготовил позиции для размещения ЗРК С-300 на северо-востоке страны

Иран оборудовал позиции для размещения приобретенных в России зенитных ракетных комплексов С-300 в районе аэропорта города Мешхед на северо-востоке страны, сообщило в четверг британское военное издание "Джейнс".

Созданная там в мае-июле площадка является аналогичной базе комплексов С-300, которые размещены в районе тегеранского международного аэропорта "Мехрабад", с той лишь разницей, что там будут размещены только две пусковые установки ЗРК С-300 вместо четырех.

По данным западных источников, Иран стремится прикрыть системами противоракетной обороны российского производства наиболее важные центры страны.

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Тэги: ИРАН, ЗРК, С300, ПОЗИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]