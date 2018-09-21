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Внутренняя политика 21.09.2018 10:10

Президент Алиев принимает участие в 100-летнем юбилее создания азербайджанского парламента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие на торжественном заседании Милли Меджлиса по случаю 100-летнего юбилея создания парламента Азербайджана, сообщает сайт главы государства.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ПАРЛАМЕНТ, ЮБИЛЕЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]