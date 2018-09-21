Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0024 RUR   0.0256 GBR   2.2562 TRY   0.2727

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.80 Brent   78.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 26° Завтра 19° 27° 23 Сен 19° 26° 24 Сен 17° 28°

ТЭК 21.09.2018 10:25

Конференция энергетической хартии-2020 пройдет в Баку

Конференция по энергетической хартии (КЭХ) в 2020 году пройдет в Баку, говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана.

«Азербайджан выдвинул свою кандидатуру на председательство в КЭХ в 2020 году. По мнению азербайджанской стороны, Баку является самым приемлемым местом для проведения данного мероприятия с учетом полного ввода в этот период в эксплуатацию Южного газового коридора», - отмечается в информации.

По данным Минэнерго, на председательство в Конференции в 2020 году также претендовали Армения и Монголии, но в итоге было принято о проведении мероприятия в Баку.

В 2021 году Конференция энергетической хартии пройдет в Армении, в 2022 году –в Монголии.

Конференция по Энергетической хартии - это международная межправительственная организация, учрежденная на основе Договора к Энергетической хартии 1994 года.

КЭХ является организацией для межгосударственного сотрудничества в энергетическом секторе, включающий в свой состав государства, которые являются производителями, потребителями и транзитерами энергии. Хотя деятельность КЭХ и ограничивается только одним сектором экономики - энергетическим, она охватывает международное сотрудничество государств в области инвестиций, торговли, транзита энергоресурсов, экологических аспектов, связанных с энергией.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭНЕРГОХАРТИЯ, КОНФЕРЕНЦИЯ, МЕСТО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]