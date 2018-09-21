Конференция энергетической хартии-2020 пройдет в Баку

Конференция по энергетической хартии (КЭХ) в 2020 году пройдет в Баку, говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана.

«Азербайджан выдвинул свою кандидатуру на председательство в КЭХ в 2020 году. По мнению азербайджанской стороны, Баку является самым приемлемым местом для проведения данного мероприятия с учетом полного ввода в этот период в эксплуатацию Южного газового коридора», - отмечается в информации.

По данным Минэнерго, на председательство в Конференции в 2020 году также претендовали Армения и Монголии, но в итоге было принято о проведении мероприятия в Баку.

В 2021 году Конференция энергетической хартии пройдет в Армении, в 2022 году –в Монголии.

Конференция по Энергетической хартии - это международная межправительственная организация, учрежденная на основе Договора к Энергетической хартии 1994 года.

КЭХ является организацией для межгосударственного сотрудничества в энергетическом секторе, включающий в свой состав государства, которые являются производителями, потребителями и транзитерами энергии. Хотя деятельность КЭХ и ограничивается только одним сектором экономики - энергетическим, она охватывает международное сотрудничество государств в области инвестиций, торговли, транзита энергоресурсов, экологических аспектов, связанных с энергией.

Н.Аббасова