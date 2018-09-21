Глава МИД Азербайджана отбыл в США для участия в 73-ей сессии Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров отбыл с рабочим визитом в Нью-Йорк с целью участия в 73-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджана Э.Мамедъяровым отбыла с рабочим визитом в Нью-Йорк для участия в общих дебатах 73-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН», - говорится в сообщении пресс-служба МИД Азербайджана.

Согласно информации, в ходе визита глава МИД также проведет двусторонние встречи.

Ф.Исазаде