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Дальнее зарубежье 21.09.2018 12:03

Новый постпред КНДР при ООН приступил к работе

Новый постоянный представитель Северной Кореи при ООН Ким Сон официально начал выполнять обязанности на этом посту, сообщает в пятницу агентство "Ренхап".

В рамках прошедшей в Нью-Йорке церемонии Ким Сон вручил верительную грамоту генсеку ООН Антониу Гутерришу.

"Я передаю теплые приветствия от нашего лидера Ким Чен Ына. Я рад вручить верительную грамоту, подписанную главой МИД КНДР Ли Ен Хо", - приводит агентство слова постпреда.

По словам Ким Сона, он намерен эффективно сотрудничать с представителями других стран в рамках ООН.

Предшественник Ким Сона, Ча Сон Нам, покинул ООН в июле этого года, пробыв представителем КНДР при ООН в течение последних четырех лет.

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Тэги: ООН, КНДР, ПОСТПРЕД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]