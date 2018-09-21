Новые санкции США нагнетают напряжение в российско-американских отношениях и раскачивают глобальную стабильность - Рябков

Новые введенные США против РФ санкции по счету уже 60-е с 2011 года, но Вашингтону не удастся продиктовать России свои условия.
"Никогда и ни у кого это не получится. Вашингтонским операторам санкционной машины рекомендуем хотя бы поверхностно ознакомиться с нашей историей, чтобы прекратить попусту суетиться. Неплохо бы им также вспомнить о таком понятии, как глобальная стабильность, которую они бездумно раскачивают нагнетанием напряженности в российско-американских отношениях. Играть с огнем глупо, ведь это может стать опасным", - заявил заместителя министра иностранных дел России Сергей Рябков, чей комментарий размещен на сайте МИД РФ.
По его мнению, санкции США "превратилось в некую национальную забаву, ведь вчерашние антироссийские меры - по счету уже 60-е с 2011 года".
" Каждый новый санкционный раунд демонстрирует полное отсутствие искомого для наших недругов результата от предыдущих попыток нажима на Россию. Многочисленные американские "черные списки" всё больше дублируют друг друга. Смешно, но это так", - подчеркнул зам главы МИД РФ.
По его словам, "заметен также азарт, охвативший американских политиков, многие из которых, оказавшись в плену убеждений о собственной "исключительности", надеются, что стоит еще немного поднажать и удастся продиктовать России свои условия".
Вашингтон в четверг объявил о внесении в санкционный список 27 физических лиц и шести юридических лиц из России, связанных с разведывательными службами и оборонными учреждениями.
Список опубликован в четверг на сайте Госдепартамента США.
По данным госдепа, в рамках закона CAATSA эти люди добавлены в список лиц, которые имеют отношение или действуют в интересах оборонного и разведывательного секторов РФ.
Так, три юридических лица попали в список лиц, связанных с оборонным сектором РФ. Это "ЧВК Вагнера", ООО "Оборонлогистика", Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина.
В списке, связанном с разведслужбами, три юридических и 27 физических лиц, включая руководителя ГРУ Игоря Коробова, заместителя начальника ГРУ Сергея Гизунова, бизнесмена Евгения Пригожина. Также в списке оказались Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин, Анатолий Ковалев.
Кроме того в него включили "Агентство интернет-исследований", которое фигурирует в расследовании спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера, и сотрудников этой структуры. Среди них Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Насими Оглы Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков.
Эти лица уже были внесены в санкционный список Минфина США за "вмешательство в выборы США 2016 года и вредоносные кибератаки".
Кроме того, в нем также оказались компании "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Конкорд Кейтеринг".
В заявлении, распространенном представителем Госдепартамента США Хизер Нойерт, указано, что санкции могут выдвигаться против физических лиц, которые взаимодействуют с уже находящимися в санкционном списке физическими и юридическими лицами.
В нем отмечается, что закон CAATSA и обнародованные меры Госдепартамента США направлены не на подрыв военных возможностей каких-либо стран, а на то, чтобы наложить расходы на Россию "в ответ на ее вмешательство в избирательный процесс США, ее неприемлемое поведение на востоке Украине и другую злонамеренную деятельность.
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