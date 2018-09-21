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Регион 21.09.2018 13:03

Глава эстонской Инспекции по защите данных, экс-вице-канцлер Минюста не прошел проверку спецслужбы, покинул страну - СМИ

В Эстонии генеральный директор Инспекции по защите данных Марко Аавик (Marko Aavik) не прошел проверку полиции безопасности (КаПо) и покинул свой пост, а также Эстонию.

Министерство юстиции на этой неделе сообщило, что он увольняется по собственному желанию. Однако, как пишет в пятницу газета Postimees, в действительности М.Аавик провалил проверку КаПо.

В КаПо не комментируют, почему они не могли предоставить М.Аавику, который до этого 11 лет был вице-канцлером Министерства юстиции, доступ к государственной тайне.

Как пояснил сам М.Аавик, "в ходе проверки безопасности выяснилось, что я, вопреки требованиям Министерства юстиции, не сообщил о своем участии в Совете Европы в качестве эксперта по международному сотрудничеству".

Он рассказал, что, в сущности, в министерстве знали о его работе в СЕ, но поскольку он не заявил об этом письменно, то взял на себя ответственность и отказался от должности гендиректора.

По данным Postimees, отказ КаПо предоставить М.Аавику доступ к государственной тайне связан с его деятельностью в Совете Европы, "но ясно, что просто так КаПо никого на проверке не заваливает". "Следовательно, в работе Аавика должно было быть что-то такое, что не позволяло предоставить ему доступ к государственной тайне", - отмечает издание.

После того, как М.Аавик ушел с поста гендиректора, он решил покинуть Эстонию. "Опровергаю утверждение, что я уезжаю из страны в связи с обстоятельствами, выявленными в ходе проверки безопасности. Также подтверждаю, что планирую вернуться в Эстонию", - сообщил он.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ЧИНОВНИК, УВОЛЬНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]