Азербайджан в январе-августе увеличил производство электроэнергии на 2%

Объем выработки электроэнергии в Азербайджане в январе-августе 2018 года составил 15 млрд 512,9 млн кВт/час, что на 1,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
При этом производство товарной электроэнергии в стране за отчетный период составило 14 млрд 925,3 млн кВт/час (рост на 2,2%).
Тепловые электростанции ОАО «Азерэнержи» (госмонополист по производству электроэнергии в Азербайджане – ИФ) в январе-августе 2018 года выработали 13 млрд 548,7 млн кВт/час товарной электроэнергии (рост на 2,4%), гидроэлектростанции – 1 млрд 324,2 млн кВт/час (спад на 0,64%).
Кроме этого, в январе-августе 2018 года в республике произведено товарной ветряной электроэнергии в объеме 24,2 млн кВт/час (рост в 2,7 раза), солнечной – 27,6 млн кВт/час (спад на 4,5%), электроэнергии за счет термальных вод - 1 млн кВт/час.
Разница между общим и товарным показателями производства электроэнергии объясняется тем, что ОАО «Азерэнержи» часть произведенной электроэнергии использует для удовлетворения собственных потребностей.
Н.Аббасова
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