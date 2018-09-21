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ТЭК 21.09.2018 11:13

Азербайджан в январе-августе увеличил производство электроэнергии на 2%

Объем выработки электроэнергии в Азербайджане в январе-августе 2018 года составил 15 млрд 512,9 млн кВт/час, что на 1,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

При этом производство товарной электроэнергии в стране за отчетный период составило 14 млрд 925,3 млн кВт/час (рост на 2,2%).

Тепловые электростанции ОАО «Азерэнержи» (госмонополист по производству электроэнергии в Азербайджане – ИФ) в январе-августе 2018 года выработали 13 млрд 548,7 млн кВт/час товарной электроэнергии (рост на 2,4%), гидроэлектростанции – 1 млрд 324,2 млн кВт/час (спад на 0,64%).

Кроме этого, в январе-августе 2018 года в республике произведено товарной ветряной электроэнергии в объеме 24,2 млн кВт/час (рост в 2,7 раза), солнечной – 27,6 млн кВт/час (спад на 4,5%), электроэнергии за счет термальных вод - 1 млн кВт/час.

Разница между общим и товарным показателями производства электроэнергии объясняется тем, что ОАО «Азерэнержи» часть произведенной электроэнергии использует для удовлетворения собственных потребностей.

Н.Аббасова

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Тэги: ЭЛЕКТРРОЭНЕРГИЯ, ВЫРАБОТКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]