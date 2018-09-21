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Регион 21.09.2018 11:40

Гетемюллер в Тбилиси подтвердила, что Грузия станет членом НАТО

НАТО остается приверженной своему заявлению на Бухарестском саммите в 2008 году о том, что Грузия станет членом альянса, заявила в пятницу на брифинге в МИД Грузии заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер.

"Мы продолжаем подготовку Грузии к вступлению в НАТО и мы отмечаем, что у Грузии есть существенный прогресс в осуществлении реформ, экономическом развитии, создании более эффективных институтов безопасности и обороны", - сказала Р.Гетемюллер.

Она также отметила большой вклад Грузии в укреплении глобальной безопасности.

"Хочу сообщить, что 3 октября состоится заседание комиссии НАТО-Грузия на уровне министров обороны, что подчеркивает значимость отношений альянса с Грузией", - заявила Р.Гетемюллер.

По ее словам, НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

"Мы призываем Россию вывести свои войска из Абхазии и Южной Осетии. Мы также обеспокоены военной активностью России в регионе Черного моря", - сказала Р.Гетемюллер.

В рамках визита в Тбилиси Р.Гетемюллер встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, членами правительства, примет участие в "круглом столе" в Минобороны.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, ВСТУПЛЕНИЕ, ГЕТЕМЮЛЛЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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