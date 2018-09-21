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Туризм 21.09.2018 12:51

В столицу Эстонии прибыли два больших парусника из России

В Таллин по приглашению столичной мэрии в пятницу прибыли два судна "Седов" и "Мир", относящиеся к числу самых крупных парусников в мире.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии эстонской столицы, парусники пробудут в Таллине с 21 по 23 сентября. Для всех желающих в Старой гавани будет открыт бесплатный доступ на борт.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев выразил удовлетворение тем, что одни из крупнейших и красивейших парусников мира нашли путь и в гавань Таллина, да еще предоставляют возможность таллинцам побывать на борту.

Он подчеркнул, что "такое сотрудничество очень важно, если иметь в виду организацию Таллинских дней моря", а также "возможное участие этих судов в крупнейшей мировой регате океанических учебных парусников The Tall Ships Races(Таллин - один из официальных принимающих портов регаты в 2021 году".

"Седов" - четырехмачтовый барк длиной 117,5 метров. Он был построен в 1921 году в Германии как торговое судно под названием "Магдалена Финнен II", в 1945 году по репарациям перешел Советскому Союзу и стал называться по имени выдающегося полярного исследователя. Сегодня - это учебное судно, на котором проходят практику кадеты из Мурманска, Петербурга и Архангельска. Судно часто участвует в международных парусных регатах.

"Мир" - это 109-метровое учебное судно Морской академии имени адмирала Макарова. "Мир" уже бывал в Таллине, в том числе в прошлом году во время Таллинских дней моря. Трехмачтовый "Мир" построен на судоверфях Гданьска в Польше в 1987 году как учебный парусник. Его порт приписки - Петербург. Высота главной мачты - 52 метра, общая площадь парусов - более 2700 квадратных метров. Экипаж состоит из 55 членов команды и 140 кадетов.

Таллинская городская управа предоставит экипажам парусников "Седов" и "Мир" право бесплатного проезда в общественном транспорте столицы.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, ПАРУСНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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