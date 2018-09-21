В столицу Эстонии прибыли два больших парусника из России

В Таллин по приглашению столичной мэрии в пятницу прибыли два судна "Седов" и "Мир", относящиеся к числу самых крупных парусников в мире.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии эстонской столицы, парусники пробудут в Таллине с 21 по 23 сентября. Для всех желающих в Старой гавани будет открыт бесплатный доступ на борт.
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев выразил удовлетворение тем, что одни из крупнейших и красивейших парусников мира нашли путь и в гавань Таллина, да еще предоставляют возможность таллинцам побывать на борту.
Он подчеркнул, что "такое сотрудничество очень важно, если иметь в виду организацию Таллинских дней моря", а также "возможное участие этих судов в крупнейшей мировой регате океанических учебных парусников The Tall Ships Races(Таллин - один из официальных принимающих портов регаты в 2021 году".
"Седов" - четырехмачтовый барк длиной 117,5 метров. Он был построен в 1921 году в Германии как торговое судно под названием "Магдалена Финнен II", в 1945 году по репарациям перешел Советскому Союзу и стал называться по имени выдающегося полярного исследователя. Сегодня - это учебное судно, на котором проходят практику кадеты из Мурманска, Петербурга и Архангельска. Судно часто участвует в международных парусных регатах.
"Мир" - это 109-метровое учебное судно Морской академии имени адмирала Макарова. "Мир" уже бывал в Таллине, в том числе в прошлом году во время Таллинских дней моря. Трехмачтовый "Мир" построен на судоверфях Гданьска в Польше в 1987 году как учебный парусник. Его порт приписки - Петербург. Высота главной мачты - 52 метра, общая площадь парусов - более 2700 квадратных метров. Экипаж состоит из 55 членов команды и 140 кадетов.
Таллинская городская управа предоставит экипажам парусников "Седов" и "Мир" право бесплатного проезда в общественном транспорте столицы.
В Баку призвали Ереван занять более конструктивную позицию по Карабаху
В Азербайджане появится должность референта министра обороны по решению проблем военнослужащих-женщин
Глава МИД Азербайджана отбыл в США для участия в 73-ей сессии Генассамблеи ООН
Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA в январе-июле увеличились на 1%
НКОПА и Торгово-промышленная палата Ставрополья подписали соглашение о сотрудничестве
AZAL начнет с 8 ноября выполнять прямой рейс по маршруту Баку-Шарм-эль-Шейх
ГААД получит около 11 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
Президент Алиев выделил 4 млн манатов на работы по благоустройству, капремонту улиц и улучшения инфраструктуры орошения на юге Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 2 млн манатов на строительство нового здания школы в Билясуваре
Иран проводит учения авиации в районе Ормузского пролива
В Турции задержаны 85 военнослужащих по подозрениям в связях с Гюленом
Израиль работает с российской стороной, чтобы урегулировать кризис после гибели Ил-20 в Сирии - министр разведки
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Nar запустил сеть 4G в Исмаиллы
Участники конкурса «День Знаний» от Nar получили призы
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»