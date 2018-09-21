Aztelekom направит 445 тыс. манатов на закупку ресиверов цифрового телевидения

ООО «Aztelekom» подписало контракт с китайской «Elcazen Business Development Co LTD» на покупку 7 тыс. единиц set-top-box (ресиверы цифрового телевидения).
Стоимость контракта составляет 445,06 тыс. манатов.
Закупка set-top-box осуществляется в связи с производственной необходимостью Aztelekom.
ООО "Aztelekom"создано в августе 1992 года и объединяет 57 местных Телекоммуникационных компаний. Объединение входит в структуру министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
Н.Аббасова
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