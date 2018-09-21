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Транспорт и связь 21.09.2018 12:02

Aztelekom направит 445 тыс. манатов на закупку ресиверов цифрового телевидения

ООО «Aztelekom» подписало контракт с китайской «Elcazen Business Development Co LTD» на покупку 7 тыс. единиц set-top-box (ресиверы цифрового телевидения).

Стоимость контракта составляет 445,06 тыс. манатов.

Закупка set-top-box осуществляется в связи с производственной необходимостью Aztelekom.

ООО "Aztelekom"создано в августе 1992 года и объединяет 57 местных Телекоммуникационных компаний. Объединение входит в структуру министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: AZTELEKOM, РЕСИВЕРЫ, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]