Aztelekom направит 445 тыс. манатов на закупку ресиверов цифрового телевидения

ООО «Aztelekom» подписало контракт с китайской «Elcazen Business Development Co LTD» на покупку 7 тыс. единиц set-top-box (ресиверы цифрового телевидения).

Стоимость контракта составляет 445,06 тыс. манатов.

Закупка set-top-box осуществляется в связи с производственной необходимостью Aztelekom.

ООО "Aztelekom"создано в августе 1992 года и объединяет 57 местных Телекоммуникационных компаний. Объединение входит в структуру министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Н.Аббасова