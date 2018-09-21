Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бенефициара строительной компании "Инженерные системы" Сергея Сластихина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сластихина Сергея Владимировича заочно", - сказала она.
Пресс-секретарь уточнила, что данная мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания обвиняемого на территории РФ.
С.Сластихину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Он объявлен в международный розыск.
По данным ряда СМИ, следствие считает С.Сластихина причастных к многомиллионным хищениям, связанных со стройками "Роскосмоса", подрядчиком которого являлись "Инженерные системы".
По данным "Спарк-Интерфакс", компания "Инженерные системы", бенефициаром которой является С.Сластихин, с апреля прошлого года находится на стадии ликвидации.
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