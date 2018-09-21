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Происшествия 21.09.2018 13:25

Бенефициар компании-подрядчика "Роскосмоса" объявлен в международный розыск и заочно арестован по обвинению в миллионных хищениях

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бенефициара строительной компании "Инженерные системы" Сергея Сластихина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сластихина Сергея Владимировича заочно", - сказала она.

Пресс-секретарь уточнила, что данная мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания обвиняемого на территории РФ.

С.Сластихину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Он объявлен в международный розыск.

По данным ряда СМИ, следствие считает С.Сластихина причастных к многомиллионным хищениям, связанных со стройками "Роскосмоса", подрядчиком которого являлись "Инженерные системы".

По данным "Спарк-Интерфакс", компания "Инженерные системы", бенефициаром которой является С.Сластихин, с апреля прошлого года находится на стадии ликвидации.

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Тэги: РОССИЯ, РОСКОСМОС, ХИЩЕНИЯ, ФИГУРАНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]