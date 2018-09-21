В Азербайджане появится должность референта министра обороны по решению проблем военнослужащих-женщин

В Азербайджане планируется учреждение должности референта министра обороны по решению проблем военнослужащих-женщин и гражданских служащих, заявил глава оборонного ведомства Закир Гасанов.

З.Гасанов провел в Баку встречу с заместителем генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

"Министр отметил успешное развитие отношений между Азербайджаном и НАТО, подчеркнул немаловажное значение принципиальной позиции Альянса по безопасности на Южном Кавказе в интересах мира и стабильности в регионе", - отмечает пресс-служба ведомства.

В ходе обсуждения Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН «О женщинах, мире и безопасности З.Гасанов отметил заинтересованность Азербайджана в выполнении требований, вытекающих из данного документа. "Министр подчеркнул, что азербайджанской армии служит свыше 10 тысяч женщин. В ближайшее время предусматривается учреждение должности референта министра обороны по решению проблем военнослужащих-женщин и гражданских служащих", - подчеркивает Минобороны.

З.Гасанов также коснулся темы урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. "Министр отметил важность урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, в соответствии с нормами и принципами международного права", - отмечается в сообщении.

Р.Гетемюллер, в свою очередь, подчеркнула, что Азербайджан является надежным партнером НАТО и высоко оценила участие страны в борьбе против терроризма и в грузоперевозках, осуществляемых для миротворческих операций, а также вклад, внесенный азербайджанскими миротворцами в международную безопасность в рамках операций в Афганистане, выразив при этом признательность азербайджанской стороне.

"В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам сотрудничества Азербайджана с НАТО в рамках «Партнерства ради мира» и других программ, реализации проектов, нынешнему состоянию и перспективам развития отношений", - подчеркивает Минобороны.

Ф.Исазаде