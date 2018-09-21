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Транспорт и связь 21.09.2018 12:27

AZAL начнет с 8 ноября выполнять прямой рейс по маршруту Баку-Шарм-эль-Шейх

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с 8 ноября начнет выполнение прямых рейсов из Баку в Шарм-эль-Шейх, говорится в сообщении Государственного туристического агентства Азербайджана.

«Рейсы будут выполняться в зимний период 2018-2019гг, с 8 ноября по 4 апреля один раз в неделю - по четвергам»,- отмечается в информации.

Выполнение указанных рейсов будет осуществляться AZAL в сотрудничестве с азербайджанским PASHA Holydays.

«Открытие прямого авиасообщения между Азербайджаном и Египтом будет способствовать росту взаимного турпотока, даст толчок укреплению связей в сфере туризма и создаст почву для развития деловых взаимоотношений», - отмечается в сообщении.

По данным Госагентства, азербайджанские туристы смогут получить визы на месте по прибытии в международный аэропорт Шарм-эль-Шейх.

Египетская компания Air Cairo в июне 2016 года открыла прямой рейс из Шарм-эль-Шейх в Баку. Однако, уже с 4 июля 2016 года приостановила полеты по этому авиарейсу из-за слабой заполняемостью рейса. С тех пор стороны вели обсуждения по вопросу возобновления прямых авиарейсов.

Н.Аббасова

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Тэги: ЕГИПЕТ, РЕЙС, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]