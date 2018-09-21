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Карабахский конфликт 21.09.2018 12:39

В Баку призвали Ереван занять более конструктивную позицию по Карабаху

Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов призвал новые власти Армении занять конструктивную позицию по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и обеспечить деоккупацию азербайджанских территорий.

Такое мнение Х.Халафов высказал в Женеве в рамках обсуждения 3-го периодического доклада Азербайджана по Универсальному периодическому обзору (УПО) в рамках 39-ой сессии Совета по правам человека ООН, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Х.Халафов призвал руководство Армении занять конструктивную позицию по урегулированию конфликта на основе суверенитета стран, их территориальной целостности, незыблемости признанных на международном уровне границ и безоговорочного освобождения всех оккупированных территорий Азербайджана»,- говорится в сообщении.

Он отметил, что последние заявления членов нового правительства Армении преднамеренно "нарушают переговорный процесс" и служат укреплению оккупации азербайджанских земель, что создает угрозы для региона.

«Замминистра возложил ответственность за нарушение переговорного процесса и эскалации напряженности в регионе на руководство Армении»,- говорится в сообщении.

Х.Халафов также подчеркнул, что Армения игнорирует резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН.

В этой связи, замглавы МИД призвал предпринять серьезные шаги по восстановлению нарушенных в результате оккупации Арменией территорий Азербайджана основополагающих прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев согласно соответствующим резолюциям Совета ООН по правам человека, а также его механизмов и верховного комиссар ООН по правам человека, Совета Безопасности и Генассамблеи ООН.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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