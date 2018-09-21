В Баку призвали Ереван занять более конструктивную позицию по Карабаху

Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов призвал новые власти Армении занять конструктивную позицию по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и обеспечить деоккупацию азербайджанских территорий.
Такое мнение Х.Халафов высказал в Женеве в рамках обсуждения 3-го периодического доклада Азербайджана по Универсальному периодическому обзору (УПО) в рамках 39-ой сессии Совета по правам человека ООН, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
«Х.Халафов призвал руководство Армении занять конструктивную позицию по урегулированию конфликта на основе суверенитета стран, их территориальной целостности, незыблемости признанных на международном уровне границ и безоговорочного освобождения всех оккупированных территорий Азербайджана»,- говорится в сообщении.
Он отметил, что последние заявления членов нового правительства Армении преднамеренно "нарушают переговорный процесс" и служат укреплению оккупации азербайджанских земель, что создает угрозы для региона.
«Замминистра возложил ответственность за нарушение переговорного процесса и эскалации напряженности в регионе на руководство Армении»,- говорится в сообщении.
Х.Халафов также подчеркнул, что Армения игнорирует резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН.
В этой связи, замглавы МИД призвал предпринять серьезные шаги по восстановлению нарушенных в результате оккупации Арменией территорий Азербайджана основополагающих прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев согласно соответствующим резолюциям Совета ООН по правам человека, а также его механизмов и верховного комиссар ООН по правам человека, Совета Безопасности и Генассамблеи ООН.
Ф.Исазаде
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